di Emiliano Papillo

Il Morolo è pronto ad iniziare una nuova stagione nel campionato regionale di Eccellenza. Una società ed una squadra molto rinnovate rispetto agli anni passati. Al presidente Lelio Martini, ai vecchi dirigenti Alessandro Latini, Patrizio Martini, Roberto Alteri, al ds Adriano Capuano e al team manager Angelo Ricci si è aggiunta una nuova figura. Si tratta di Antonio Fontana, socio, allenatore in seconda e calciatore. Una figura importante alla quale ne potrebbe essere aggiunta una nuova nelle vesti di dirigente nelle prossime ore.



Nuovo lo staff tecnico guidato dal nuovo allenatore Mirko Granieri ex tra gli altri della Vis Artena che avrà come collaboratori proprio Antonio Fontana e Davide Giacomini. Anche la squadra è nuova. Ci sono state diverse partenze tra le quali Gianluca Colò, Guido Vezzoli, Simone Casalese e Matteo Sanna che sono stati rimpiazzati da cinque nuovi arrivi: Luca Damiani, Sekoul Traorè, Lorenzo Frangella e Marco Castellano. Ne seguirano altri nei prossimi giorni.



Ma il Morolo riparte soprattutto da una certezza, il centrocampista Marco Capuano, 29 anni, tre reti nella passata stagione.

«Per me la prossima sarà la tredicesima stagione con la maglia del Morolo. Tranne una parentesi di meno di due anni a Sgurgola, ho sempre indossato questa maglia e ne vado fiero. Ho iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Frosinone poi la Juniores Nazionale al Morolo e da lì la prima squadra l'anno successivo. Squadra che come ho detto- ha spiegato Marco Capuano- ho lasciato solo per un paio di anni per motivi lavorativi. Morolo per me è una seconda casa, una vera famiglia. Qui si vive un ambiente familiare ed è un posto ideale per fare calcio e crescere. Questa società, questa città mi ha dato tantissimo».



«La stagione è ormai alle porte. E' vero siamo molto rinnovati, ma sono contento dei nuovi arrivi. Il mister Granieri e lo staff sono persone di grandissimo livello, preparate e pronte a fare bene per la prossima stagione. Qui a Morolo ho vissuto momenti bellissimi, in particolare le ultime due salvezze in Eccellenza, ma sono pronto a dare il massimo per migliorare ancora. Io una bandiera? E' bello esserlo ed è motivo di orgoglio- ha aggiunto Marco Capuano- NOn conosco personalmente il mister ma conosco il suo curriculum e so che è pronto a fare bene per il Morolo calcio».



«Il prossimo campionato di Eccellenza- ha concluso il centrocampista del Morolo- sarà difficile come sempre. Anche lo scorso anno c'erano parecchie squadre attrezzate ma poi si è rivelato un campionato di pari livello per tutte. Non ci saranno partite facili o gare impossibili. Io capitano? Lo deciderà il mister. Sono a disposizione e darò tutto per questa maglia»

