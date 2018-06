di Emiliano Papillo

Il matrimonio tra il Morolo e l'allenatore romano Mirko Granieri, 38 anni, ex Vis Artena si farà. Le ultime indiscrezioni dal centro lepino parlano di accordo fatto tra le parti. Mancano solo alcuni dettagli che verranno definiti nelle prossime ore dopodichè la società con i massimi dirigenti in primis Alessandro Latini, Angelo Ricci, Adriano Capuano per la parte tecnica ed il presidente Martini con i collaboratori di Morolo, annuncerà mister Granieri.



Sostituirà Stefano Campolo passato all'Arce del presidente Stefano Campolo. I primi problemi che dovrà risolvere la società che ha l'intenzione di allargarsi con l'ingresso di nuovi soci ed il neo tecnico saranno la sostituzione dei giocatori che hanno lasciato i biancorossi: si tratta dei difensori Casalese e Colò, del jolly Sanna e del centrocampista Vezzoli. Quattro giocatori che hanno contribuito in modo importante alle ultime salvezze del Morolo in Eccellenza. Si punta ad una tranquilla salvezza con una squadra ringiovanita.



Granieri ha risolto gli ostacoli lavorativi che impedivano inizialmente il suo trasferimento al Morolo e già da domani potrebbe essere in ciociaria per definire gli aspetti tecnici e programmare la prossima stagione.

