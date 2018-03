Morolo, Vezzoli: «Con il Latina tre punti d’oro ora non fermiamoci»

di Emiliano Papillo

Tre punti d'oro per il Morolo di mister Stefano Campolo che questo pomeriggio ha superato per 1-0 il Latina Sermoneta nella gara di recupero valida per il campionato regionale di Eccellenza che non si giocò circa due settimane fa a causa dell'impraticabilità del Nando Marocco.



​La rete decisiva è stata realizzata dal baby Potenziani ad inizio ripresa. Con questo successo il Morolo sale a 31 punti, è ancora in zona playout ma vede la salvezza diretta distante solo un punto. Nelle sei gare che mancano al termine del campionato i ciociari dovranno cercare di ottenere il massimo e sperare in qualche passo falso delle concorrenti. Tra i protagonisti della gara di oggi il centrocampista Guido Vezzoli.



«Oggi abbiamo conquistato tre punti importantissimi in chiave salvezza. Questa vittoria è frutto di tanto tanto lavoro- ha spiegato Guido Vezzoli- è stata una gara difficile, abbiamo battuto il Latina Sermoneta che è una grande squadra. Abbiamo rischiato poco o nulla ed a differenza di altre volte siamo stati cinici. In altre occasioni avevamo creato tantissimo ma concretizzato poco o nulla, oggi la palla è entrata ed abbiamo vinto con merito».



«Non è stata una partita bellissima dal punto di vista dello spettacolo, ma molto maschia- ha aggiunto Vezzoli- la posta in palio soprattutto per noi era altissima. Abbiamo giocato con attenzione, grande cattiveria agonistica e molto carattere. Ora abbiamo il meritato riposo, ma dopo Pasqua subito testa al Roccasecca che riceveremo al Nando Marocco. Una gara da vincere assolutamente».



«Alla fine del campionato- ha concluso Vezzoli- mancano ora solo sei partite, diobbiamo cercare di vincerne il piu' possibile poi faremo i conti alla fine. Non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare solo a noi ed a dare il massimo in ogni gara. Siamo fiduciosi, possiamo salvarci senza arrivare agli spareggi. Noi ci crediamo. Fondamentale sarà il sostegno di tutta Morolo che dovrà starci vicina per raggiungere un traguardo importante».

