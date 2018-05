di Emiliano Papillo

Domani mattina è in programma l'ultima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Fari puntati tutti sul Nando Marocco di Morolo dove i locali di mister Stefano Campolo, a 40 punti ma non ancora matematicamente salvi, riceveranno la visita della vicecapolista Team Nuova Florida. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per poter raggiungere i rispettivi obiettivi: la salvezza diretta per il Morolo e gli spareggi playoff per gli ospiti che debbono difendere un punto di vantaggio sul Pomezia.



«Ci siamo complicati la vita e siamo costretti a giocarci la salvezza contro la seconda squadra piu' forte del campionato, classifica alla mano. Siamo consapevoli che sarà una partita difficile- spiega il centrocampista del Morolo, Guido Vezzoli- ma anche per loro sarà difficile vincere in casa nostra. Dobbiamo vincere per salvarci senza fare calcoli».



«Potrebbe bastare anche un pareggio- ha aggiunto Vezzoli- ma poi dipenderebbe da tanti altri risultati delle dirette concorrenti. Si vince lottando su ogni pallone, gettando il cuore oltre l'ostacolo ed aggredendoli in ogni parte del campo. Giochiamo in casa, non dobbiamo assolutamente sbagliare atteggiamento. Sarà fondamentale l'approccio alla gara. Questi tre punti per noi sarebbero fondamentali, ci permetterebbero di poter festeggiare la salvezza. Con le tante difficoltà che abbiamoa avuto sarebbe un vero miracolo sportivo».



Domani sarà anche una giornata di saluti per due squadre ciociare, il Città di Anagni di mister Fabio Gerli che ha vinto matematicamente il campionato ed è salito in D e per il Roccasecca già matematicamente retrocesso in Promozione.



Il Città di Anagni giocherà sul campo del Latina Sermoneta, mentre il Roccasecca che sarà guidato da Rossini-Talpa al posto di Franco Perilli, riceverà l'Arce già salvo. Proprio l'Arce del patron Alessandro Marrocco, in serie positiva da sei giornate, è in attesa dell'avvio dei lavori al Lino De Santis per trasformare il manto da terra battuta a sintetico. Avvio dei lavorio previsto per giugno. Chiude il quadro delle ciociare l'Insieme Ausonia già salvo da diverso tempo che giocherà a Roma sul campo dell'Almas. L'Insieme Ausonia è già proiettato verso la prossima stagione.

