di Emiliano Papillo

Poker d'acquisti per il Morolo del presidente Lelio Martini che nella giornata di oggi ha annunciato l'ingaggio di quattro nuovi giocatori. Si tratta del difensore centrale Piermanno Ambrosetti, 20 anni ex Lupa Roma, Luigi Montuori, 18 anni, difensore ex Roccasecca, Giordano Celani 18 anni, centrocampista ex Anzio e di Andrea Verdossi, 17 anni, centrocampista ex Fiuggi. I quattro ragazzi sono stati presentati dal ds Adriano Capuano.

«Si tratta di quattro ragazzi giovani ma con una discreta esperienza sui quali puntiamo molto. Un poker di acquisti che va a rafforzare la rosa a disposizione di mister Mirko Granieri- ha spiegato il ds Capuano- domenica purtroppo abbiamo perso 3-0 sul campo del Latina Sermoneta, ma il risultato è molto bugiardo in quanto la partita l'abbiamo fatta sempre noi sbagliando anche due calci di rigore. Poi qualche errore e tre goal dei padroni di casa. Ora vogliamo subito il riscatto. Voglio segnalare l'esordio da titolare in Eccellenza di Gianmarco Scaccia, 18 anni centrocampista, prodotto del nostro vivaio. Un ragazzo eccezionale che può fare strada».



Domenica mattina alle ore 11 allo stadio Nando Marocco arriverà l'Arce dell'ex tecnico Stefano Campolo. La società del Morolo chiama a raccolta i tifosi.

«Domenica vogliamo lo stadxio pieno. E' un derby importante ed i ragazzi, tutti giovanisismi, forse la squadra piu' giovane nella storia di Morolo, ha bisogno del sostegno di tutta la città» ha spiegato la società all'unisono.



Giovedì alle 16 am ichevole di lusso ad Artena contro i locali neopromossi in serie D.

Domani si infine potrebbe essere la giornata decisiva per il Morolo per l'arrivo dall'Argentina del transfert dell'attaccante sudamericano Victor Gomez, 24 anni, ex serie A Argentina e venezuelana.

