di Emiliano Papillo

Il Morolo del presidente Lelio Martini riparte ed è pronto ad allestire una squadra capace di salvarsi senza affanni nel prossimo campionato regionale di Eccellenza. Questa sera è stato presentato il nuovo staff tecnico. Ne fanno parte l'allenatore Mirko Granieri, 38 anni ex Vis Artena, Antonio Fontana, che sarà vice allenatore e giocatore oltre che dirigente ed il collaboratore tecnico Davide Giacomini. Inoltre mister Granieri porterà con se un preparatore atletico di fiducia. La società di cui fanno parte Antonio Fontana, oltre ad Alessandro Latini, Roberto Alteri, Patrizio Martini, Angelo Ricci nel ruolo di team manager ed Adriano Capuano come direttore sportivo ha anche annunciato due nuovi acquisti: si tratta del centrocampista Marco Mastrandrea ex Ciampiano e Luca Damiani, esterno offensivo ex Ciampino e Civita Castellana. Due elementi fortemente voluti da Fontana e Granieri.



«Abbiamo deciso di dare un taglio netto al passato, mister Granieri è l'uomo ideale per il nostro progetto. Vogliamo una squadra composta da uomini piu' che giocatori che abbiano il desiderio di indossare la nostra maglia-ha spiegato Lelio Martini- il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla»



«Sono venuto a Morolo con tanto entusiasmo. C'ho messo un po' per accettare, venire da Roma non è facile, ma ho trovato l'ambiente ideale, fatto da persone fantastiche e competenti. Un ambiente familiare che è quello che piace a me. Avevo altre proposte, ma mi affascina questa piazza. Morolo ha storia e tradizioni importanti. Poi ricordo da allenatore quando venivo qui era sempre un piacere. Avere un campo in erba è rarissimo- ha spiegato mister Mirko Granieri- mi piace giocare con il 4-2-3-1 ma molto dipenderà dagli interpreti. Non faccio proclami, mi piace lavorare è certo che darò tutto per fare bene».



«Penso che si possano ottenere buoni risultati. E' un bellissimo ambiente dove si può fare calcio. Non cerchiamo prime donne, ma ragazzi volenterosi di fare bene e divertirsi. Le premesse per fare bene ci sono. Abbiamo tanto entusiamo e la società è fatta da persone perbene con le quali c'è grande sintonia ad iniziare dal presidente Lelio Martini al ds Capuano- ha spiegato Antonio Fontana- sarò allenatorein seconda ma all'occorrenza potrò anche fare il calciatore. Puntiamo a far divertire e riportare la gente allo stadio. Morolo è una piazza importante, si deve remare tutti dalla stessa parte. Penso che il mister sia una garanzia per la categoria, non vediamo l'ora di partire».



Tra i confermati dovrebbero esserci Damiano Palombo, Marco Capuano, Franco Cataldi e qualche giovane.

