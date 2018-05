di Emiliano Papillo

Il Morolo del presidente Lelio Martini, disputerà il campionato regionale di Eccellenza anche nella stagione 2018-2019. Questo grazie alla salvezza matematica ottenuta nell'ultima giornata di campionato. I lepini infatti vincendo al Nando Marocco per 1-0 sul Team Nuova Florida hanno raggiunto 43 punti in classifica. «Abbiamo fatto un vero miracolo sportivo. In 20 anni di calcio e due giornate dal termine del campionato a 40 punti non mi era mai capitato di dover vincere a tutti i costi l'ultima gara per salvarmi - ha spiegato mister Stefano Campolo del Morolo - è una gioia incredibile. Vincere poi l'ultima in casa contro una grande squadra come il Team Nuova Florida che si giocava il secondo posto è una soddisfazione maggiore».



Il tecnico, poi, si guarda indietro: «E' stato un anno difficile, durissimo. Per fortuna la società ha fatto scelte oculate con un budget ridottismo. Abbiamo disputato una stagione intera senza una punta di ruolo, e malgrado le nostre difficoltà a realizzare siamo riusciti a fare un'impresa davvero unica. I ragazzi sono stati fantastici. Debbo fare loro i complimenti, sono prima di tutto grandi uomini e poi ottimi giocatori. In tutta la stagione mi hanno sempre seguito non saltando mai un allenamento. Un gruppo fantastico che ha meritato questo traguardo. Malgrado le difficoltà c'abbiamo sempre creduto».



«Ci sono stati momenti difficili - ha concluso Campolo - ma il lavoro quotidiano sul campo ha portato i suoi frutti. Ringrazio i ragazzi, la società e tutti i collaboratori. Tutti sono stati importanti. Non abbiamo mai mollato, e malgrado le difficoltà siamo sempre stati uniti e fiduciosi».



​Ora il futuro. La squadra ha ritrovato i tifosi, ora bisogna allargare la società. L'appello del Team Manager Angelo Ricci è a tutti gli imprenditori locali e cittadini di Morolo che possono contribuire a proseguire questa esperienza fantastica in Eccellenza. E Campolo? «Fatemi godere questo momento, poi penseremo al futuro» ha tagliato corto il mister frusinate.

