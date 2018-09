di Emiliano Papillo

Un ottimo Morolo si è aggiudicato oggi il derby ciociaro valido per la terza giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B, giocato in mattinata ad Ausonia contro i locali di mister Roberto Gioia. Le reti degli uomini di mister Mirko Granieri che si sono imposti per 4-0 portano la firma di Luca Damiani, Gianmarco Potenziati, Victor Gomez ed Angelo Belfiori. Un successo netto nel punteggio e nel gioco malgrado i lepini abbiano giocato quasi tutto il secondo tempo in dieci uomini per l'espulsione di Fabio Savone.



Soddisfazione a fine gara tra staff tecnico, giocatori e dirigenti del Morolo che restano però con i piedi per terra in quanto la strada verso la salvezza è ancora lunga. «Abbiamo fatto una prestazione maiuscola di carattere, incoraggiante contro una compagine di ottime individualità. Samo stati squadra- ha spiegato mister Mirko Granieri del Morolo- tutti i ragazzi hanno dato tutto dedicandosi alle due fasi, difesa ed attacco, con voglia e dedizione. Credo che ci siamo meritati questa vittoria. Alle fine penso che si merita quello che si fa ed i ragazzi hanno meritato. Sapevamo che nelle nostre corde c'era la possibilità di fare una grande partita, ma non di queste proporzioni, i ragazzi sono stati perfetti»



«Ora- ha aggiunto Granieri- piedi per terra. Siamo stati determinati ed applicati, ci godiamo questa vittoria e da domenica penseremo alla gara interna con l'Audace». Anche il dg del Morolo Alessandro Latina ha espresso soddisfazione per la prestazione ed il successo senza però esaltarsi in quanto mancano tantissime gare e la strada per la permanenza in Eccellenza è ancora molto lunga.

