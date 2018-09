di Emiliano Papillo

Il Morolo di mister Mirko Granieri si è aggiudicato il derby ciociaro per 3-2 sull'Arce al Nando Marocco davanti ad una discreta cornice di pubblico. Per i lepini che hanno colto la prima vittoria stagionale 2018-2019 sono i primi tre punti dopo due giornate del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Per i lepini in rete Marco Castellano, Celani e Luca Damiani.



«Siamo stati perfetti per 70 minuti, dopo l'espulsione di Flore siamo rimasti in inferiorità numerica andando in paura e rischiando troppo non deve succedere- ha spiegato mister Mirko Granieri- mi è piaciuto molto il primo tempo dove la squadra è entrata in campo con il piglio giusto motivata e combattiva. Abbiamo realizzato tre reti di pregevole fattura arrivate anche a seguito di schemi provati durante la settimana. La gara era stata preparata benissimo ed i frutti si sono visti. Poi purtroppo paura dopo essere rimasti in dieci, dobbiamo lavorare molto su questo aspetto».



«La vittoria - ha aggiunto Granieri- è stata meritata anche se si dovevano evitare certi rischi eccessivi. Ora ci prendiamo i tre punti e da martedì inizieremo a pensare alla gara di Ausonia dove mancherà di sicuro Flore. Faccio un plauso ai ragazzi per l'interpretazione del primo tempo, ora bisogna lavorare sugli errori commessi».



La gara è stata caratterizzata anche dalla presenza nell'Arce dell'ex allenatore del Morolo, Stefano Campolo e di tre ex giocatori, Gianluca Colò, Gianmarco D'Alessandris e Matteo Sanna. Proprio per Campolo è stato un rirtorno a Morolo amaro.

«Bisogna ripartire dall'ottimo secondo tempo dove in pratica abbiamo avuto per tutti i minuti senza permettere al Morolo le ripartenze. Sono amareggiato per l'atteggiamento passivo del primo tempo dove, a dire il vero, siamo stati anche troppo penalizzati nel risultato- ha spiegato Stefano Campolo dell'Arce- Non accetterò piu' un approccio del genere alla gara. Questo primo tempo deve servirci da lezione per il futuro. Serve anche un po' di tempo per reciproca conoscenza tra mie idee e caratteristiche dei giocatori».

