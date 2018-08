di Emiliano Papillo

Quarta amichevole estiva per il Morolo del presidente Lelio Martini che sta preparando il debutto ufficiale nella stagione 2018-109 previsto per inizio settembre. La squadra lepina sarà ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza. Questa mattina la squadra guidata da mister Mirko Granieri ha superato per 2-1 a Piglio l'Alatri di Marco Frioni che milita in Eccellenza. Per il Morolo in rete Tommaso Pazienza su rigore e Belfiore, per l'Alatri, Michele Settanni. Giovedì pomeriggio, salvo sorprese, amichevole di lusso a Morolo contro la Vis Artena neopromossa in serie D. Dopo la gara mister Granieri ha tracciato un bilancio delle prime tre settimane di lavoro.



«Oggi ho visto una squadra in crescita che sta cercando piano piano di avere un'idea di gioco importante- ha spiegato Granieri- aldilà del modulo ad una o piu' punte supportate da trequartisti quello che mi interessa di piu' è il fatto di far giocare la squadra. Non si butta mai palla, si gioca a terra e mi piace far partecipare i difensore alla manovra. Ho visto qualcosa di buono. Certo, c'è molto da lavorare, ma siamo sulla buona squadra»



«La squadra è molto giovane e rinnovata rispetto allo scorso anno- ha aggiunto Granieri- i piu' anziani alla fine sono nati nel 1996 tranne un paio di eccezioni. Serve tempo, ma l'obiettivo è quello di divertirci e far divertire il pubblico con un pensiero fisso, il traguardo dei 40 punti che vorrà dire salvezza. Il nostro pallino sarà la salvezza e giocare a calcio provando a farlo bene. Oggi ho avuto a disposizione il centrocampista Flore, ex Terracina, un giocatore importante che ci sarà molto utile. Ho visto ottime cose da Pazienza che malgrado non è al meglio della condizione ha buone qualità».

Per quanto riguarda il mercato è ormai fatta per l'attaccante argentino Vitor Gomez 24 anni ex serie A argentina e del Venezuela. Manca solo il transfert. Potrebbe arrivare un difensore.



«La società sta lavorando bene- ha concluso mister Granieri- nella fase difensiva non siamo perfetti, stiamo cercando di migliorare. Potrebbe arrivare un centrale difesnivo, ma dovrà essere un giocatore capace di farci fare il salto di qualità, non serve prendere per il gusto di acquistare, altrimenti stiamo bene così. Ora lavoriamo in funzione del debutto in campionato, non vediamo l'ora di iniziare. Da parte mia sono fiducioso e molto motivato. La brutta prestazione di Ferentino è stata solo un incidente di percorso dovuto ai tanti carichi di lavoro del periodo».

