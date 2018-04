di Emiliano Papillo

​Fondamentale successo casalingo questa mattina per il Morolo di Stefano Campo che ha superato al Nando Marocco per 3-0 il Roccasecca dell'ex Franco Perilli in una gara valida per la ventinovesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B.

​Con questo successo il Morolo si porta a 34 punti ed esce dalla zona playout scavalcando l'Arce che è a 33 punti. In rete per il Morolo Tommaso Pazienza, Luca Bispuri e Franco Cataldi.

​Proprio Luca Bispuri, ex Aprilia spiega al Messaggero il momento del Morolo.



«La gara di oggi, è stata molto agonistica perché anche il Roccasecca si giocava le sue chance di salvezza. Però noi siamo stati bravi ad avere sempre il pallino del gioco in mano ed anche chiudendo il primo tempo in parità, 0 a 0 abbiamo avuto tre quattro occasioni da goal non concretizzate. Poi- ha spiegato Luca Bispuri- il mister Stefano Campolo- ci ha detto di stare calmi e continuare a giocare in questo modo che prima o poi avremmo fatto goal e cosi è stato»



«Dopo il primo goal- ha aggiunto Bispuri- la partita si è messa in discesa ed è arrivato il raddoppio firmato dal sottoscritto. Su un bellissimo assist di Caponi, venendo da dietro, ho realizzato di piatto il goal. Poi abbiamo avuto altre grandi occasioni per fare il terzo centro che alla fine è venuto tramite il rigore realizzato da Cataldi»



«E' stata una vittoria fondamentale per il futuro. Per quanto riguarda la classifica-ha concluso Bispuri- sono molto contento perchè ci troviamo fuori dalla zona play out. Dobbiamo essere bravi e detemrinati a mantenere questa posizione, continuando a lavorare tanto e bene in allenamento per poi avere bei risultati la domencia. Mancano cinque gare alla fine, saranno cinque finali. Già domenica ci aspetta un altro scontro diretto a Formia, contro una squadra blasonata. Noi dovremo entrare in campo concentrati per portare a casa punti importanti. Siamo molto fiduciosi».



​Per Luca Bispuri quello di oggi è il terzo goal stagionale, secondo in campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA