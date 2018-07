di Emiliano Papillo

Terzo colpo di mercato per il Morolo del neo tecnico Mirko Granieri che nel pomeriggio di oggi ha chiuso la trattativa per portare in biancorosso il 19enne Lorenzo Frangella. Il giocatore, terzino sinistro proviene dal Ciampino (come Damiani e Castellano...) dove nella scorsa stagione ha totalizzato 30 gare realizzando anche tre reti. L'operazione è stata portata avanti dal ds Adriano Capuano con l'avallo del tecnico Mirko Granieri, che ha avuto i tre calciatori appena arrivati alle proprie dipendenze la scorsa stagione.



Soddisfatto per l'acquisto di Frangella, l'allenatore in seconda Fontana che considera il ragazzo un ingaggio importante come under in un ruolo chiave come quello difensivo. Prossimi obiettivi di mercato altri due under ed un centrale difensivo. Intanto si registrano 12 conferme. Riguardano Marco Capuano, Damiano Palombo, Franco Cataldi, Tommaso Pazienza, Kanku, Bietti, Potenziani, Caponi, Manni, Antinori, Bellardini e Scaccia.

