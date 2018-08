di Emiliano Papillo

Il Morolo del presidente Lelio Martini continua a sudare al Nando Marocco agli ordini di mister Mirko Granieri e dei suoi collaboratori in vista dell'esordio in campionato fissato per il 2 settembre. La squadra ciociara è inserita nel girone B dell'Eccellenza ed esordirà sul campo del Latina Sermoneta, squadra giovane ma con elementi validi. Il Morolo è molto cambiato rispetto alla scorsa stagione. Dalla guida tecnica con Mirko Granieri che ha sostituito Stefano Campolo passato all'Arce alla rosa di prima squadra. Tanti i volti nuovi dal difensore Frangella ai centrocampisti Daniele Costantini, Fabio Savone, Flora, Luca Damiani, Marco Castellano, Antonio Fontana, all'attaccante Victor Gomez di cui si è in attesa del transfert dall'Argentina a tanti giovani di belle speranze come Vito Mastrorillo. Poche le conferme, Damiano Palombo, Potenziani, Bietti, Marco Capuano, Gianmarco Scaccia, Bellardini, Tommaso Pazienza e qualche baby della Juniores.

Tra i piu' attesi c'è il fantasista Marco Castellano, romano di 25 anni ex Artena, Sora, Rieti, Valle del Tevere e Ciampino.

«La preparazione sta andando molto bene, con mister Granieri stiamo lavorando molto nelle due fasi, attacco e difesa e rispetto ad inizio ritiro ci sono stati notevoli miglioramenti- Certo ci sono ancora delle cose da migliorare, ma sono molto contento del progresso fatto in pochissimi giorni- spiega Castellano- sono molto fiducioso per il futuro. Siamo un bel gruppo anche fuori dal campo e questo può solo fare bene alla squadra. Domenica avremo una trasferta difficile sul campo del Latina-Sermoneta, ma possiamo dire la nostra con tutte le squadre se siamo in giornata, quindi andremo li a lottare senza timore».

«Il nostro obiettivo è quello di fare bella figura e non far pensare a nessuno che siamo una meteora, anzi, tutti dovranno fare i conti con noi- ha aggiunto Castellano- Per quanto le favorite, non sono bravo a fare pronostici, penso che il Pomezia abbia ottimi giocatori come lo scorso anno. Abbiamo molte squadre romane nel girone, le ho affrontate negli anni scorsi e le conosco bene, spero di essere utile nel trovare i loro punti deboli. Noi siamo una squadra interessante piena di giovani importanti e di qualche esperto importante. Ora tocca a noi dimostrare il nostro valore».

Castellano gioca solitamente da mezzala o trequartista, ma è pronto a mettersi a disposizione di Granieri in qualsiasi ruolo. In carriera è arrivato a realizzare 10 reti ad Artena in una stagione. Punta a migliorarsi non dimenticando di fare assist per i compagni.

