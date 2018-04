di Emiliano Papillo

Momento positivo per il Morolo di mister Stewfano Campolo che domenica scorsa ha espugnato per 1-0 il campo del Formia grazie ad una rete dell'albanese Radovani. La gara era valida per la trentesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. A quattro gare dal termine del campionato i lepini sono a 38 punti in zona salvezza. Tra i migliori in campo il centrocampista Guido Vezzoli.



«A Formia abbiamo dimostrato grandisimo carattere e di essere un gruppo forte e compatto che sa quello che vuole. La partita non è stata bellissima, ma la posta in palio era troppo importante, serviva soprattutto tanta attenzione ed orgoglio- ha spiegato Vezzoli- abbiamo rischiato poco o nulla riuscendo a realizzare quella rete che c'ha fatto vincere la partita».



«In molte occasioni- ha aggiunto Vezzoli- abbiamo dominato la gara ma per sfortiuna e troppa imprecisione in attacco abbiamo raccolto poco o nulla. Ora grazie a piu' cattiveria davanti, un pizzico di fortruna ed attenzione staimo finalizzando. Bisogna anche saper aspettare e colpire al momento giusto. Non subiamo goal e riusciamo ad andare a segno, il momento è buono».



​Nelle prossime quattro gare il Morolo avrà Audace in casa, poi due trasferte consecutive a Colleferro ed a Cave per chiudere al Nando Marocco con il Team Nuova Florida.



«Siamo a 38 punti in zona salvezza-ha concluso Vezzoli- ma la strada è ancora lunga e tortusosa. Le concorrenti hanno vinto e la quota salvezza si è alzata. Non basteranno i canonici 40 punti credo ne servano 42-43 per stare tranquilli. Quindi noi dobbiamo farne almeno altri quattro-cinque. Dobbiamo dare il massimo in queste ultime quattro gare, altrettante finali dove si dovrà dare battaglia. La squadra sta bene è compatta e vuole raggiungere il traguardo salvezza».

