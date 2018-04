Morto Ignazio Scardina, giornalista Rai. Zazzaroni al veleno: «Ucciso da Calciopoli»

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano: Ignazio Scardina, volto di RaiSport, è morto la scorsa notte dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio, la moglie e i figli di Ignazio con un post sul suo profilo Facebook: «Per tutti gli amici di Ignazio - hanno scritto - Purtroppo oggi ci ha lasciati».



Sembrava una bella giornata e poi la notizia terribile: è morto #IgnazioScardina ucciso da Calciopoli, da una lunga malattia “figlia” di una colpevolezza senza senso, né basi, e mai provata. Era un giornalista Rai, un amico, un uomo sensibile, fin troppo.

In tanti tra i suoi colleghi, della carta stampata come della televisione, hanno espresso la loro tristezza sui social. Dal collega Rai Alessandro Antinelli a Ivan Zazzaroni, che scrive un tweet al veleno: «Sembrava una bella giornata e poi la notizia terribile: è morto Ignazio Sardina, ucciso da Calciopoli, da una lunga malattia ‘figlia’ di una colpevolezza senza senso, né basi, e mai provata. Era un giornalista Rai, un amico, un uomo sensibile, fin troppo. Molti di noi lo piangono».Zazzaroni si riferisce al coinvolgimento nell’inchiestadello stesso Scardina, che fu poi però assolto dalle accuse a Napoli. Dal 2000 al 2006 Scardina era stato il capo della redazione calcistica di Raisport: era lui il professionista che lavorava dietro le quinte per “preparare” gli inviati delle varie trasmissioni calcistiche della domenica, da 90° minuto a La Domenica Sportiva, fino a Stadio Sprint.

