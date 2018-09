Mourinho patteggia con il fisco spagnolo e chiude il caso evasione

di Redazione Sport

L'allenatore del Manchester United, José Mourinho, ha patteggiato con il fisco spagnolo e chiuso il caso di evasione che riguardava gli introiti derivati dalla vendita dei diritti d'immagine per gli anni 2011 e 2012, quando era alla guida del Real Madrid. Secondo quanto riporta 'El Mundò lo special one ha ammesso le sue colpe e convertito l'anno di carcere in una multa da 180.000 euro, al pagamento della multa pari al 60% dei 3,3 milioni di euro sottratti al fisco spagnolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA