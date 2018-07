Muslera, sul Mondiale si materializza il fantasma di Karius

di Mimmo Ferretti

Il fantasma di Karius, che si aggirava da una ventina di giorni sul mondiale russo, si è materializzato sul terreno di gioco dello stadio di Nizhny Novograd sotto le sembianze di Nandone Muslera, indimenticato paperone della Capitale. Il portiere dell’Uruguay, evidentemente geloso dell’enorme popolarità acquisita dal portiere del Liverpool dopo la penosa esibizione nella finale di Champions League, non ha voluto esser da meno, mostrando il lato peggiore del suo triste repertorio. Un’emulazione quasi perfetta, con palla autobuttata alle proprie spalle su un tiro centrale, e neppure terrificante, di Griezmann. Che, schifato dall’errore dell’avversario, non ha avuto neppure la forza (o il coraggio?) di esultare. Complice Nandone, torna a casa l’Uruguay del maestro Tabarez e la Coppa perde un personaggio da Oscar. Uno di quelli che resteranno nella storia del torneo per la lezione di vita che ha impartito al mondo. E che niente e nessuno potrà mai cancellare. Per nostra fortuna.

