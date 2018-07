Nainggolan, schianto con la Ferrari in autostrada: bolide distrutto

Nemmeno il tempo di iniziare la stagione con l'Inter e subito prima disavventura per Radja Nainggolan da nerazzurro. Il belga questo pomeriggio ha avuto un incidente stradale sull’autostrada A1 con la sua Ferrari GtC 4 Lusso di colore nero dal valore di 268 mila euro. Niente di grave per il Ninja nerazzurro, solo tanto spavento e nervosismo per l’auto appena comprata e già da risistemare.



LEGGI ANCHE Al GayVillage arriva Radja Nainggolan: "Quanto mi diverto qui..."







Dopo aver recuperato ieri pomeriggio dieci maglie della Roma al centro sportivo giallorosso, questa mattina Nainggolan è partito dalla Capitale per tornare a Milano dove comincerà il ritiro con l’Inter. Quattro chilometri dopo Arezzo il belga ha bucato una gomma e si è schiantato contro il guardrail dell’autostrada, rovinando la fiancata e la parte anteriore della Ferrari. Nessun danno invece al giocatore che ha chiamato i soccorsi stradali. Il centrocampista è stato poi accompagnato a Prato dove la concessionaria Ferrari gli ha fornito un’auto sostituiva.



Run Brazilians run… #SupporterWithoutLimits #OrangeUnlimited. @orange_belgium @juan.j3sus no comment grazie Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radjanainggolan.l4) in data: Lug 5, 2018 at 1:05 PDT

Ninja non è nuovo a disavventura con la Ferrari: in viaggio in Belgio pochi giorni fa era rimasto senza carburante nei pressi di una pompa di benzina nella località di Habay. In suo aiuto è intervenuta Severine Peeters, una maestra di scuola elementare della zona, che lo ha riconosciuto e ha scambiato alcune battute con lui, riferendo al quotidiano belga L'Avenir che il centrocampista "Si è dimostrato carinissimo e disponibile".





© RIPRODUZIONE RISERVATA