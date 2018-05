Nainggolan: «Il Mondiale? E' ancora doloroso. Io sono un calciatore, non devo dare esempi»

La mancata convocazione per il Mondiale proprio non gli è andata giù. Nainggolan non smette di parlarne, Lo ha fatto anche dai microfoni della tv belga Vier, durante il programma Gert Late Night. “Ho avuto una strana sensazione quando Martinez è venuto a Roma per parlare. Mi ha chiamato per chiedere se fossi a casa e mi ha chiesto se potessi fare un salto all’Hilton quella sera. I miei compagni di squadra pensavano che potesse impormi delle regole in vista della Coppa del Mondo, ma non era questo il motivo della sua visita. Per me, conta solo la prestazione sul campo. Ciò che un calciatore fa al di fuori del campo per me non conta. Poi, le critiche ci saranno sempre. Ma se volessi davvero essere un esempio per i bambini, sarei diventato un insegnante o un educatore. Ho difficoltà a volte. Anche perché mi vedo costantemente tornare in tutte le immagini di marketing, mentre non posso andare in Russia. È strano. Ma i molti messaggi di supporto che ho ricevuto, mi hanno davvero fatto bene. Dai fan, e anche dai compagni di squadra. Ma fa ancora male. Ho avuto una buona carriera, ma mancare due coppe del mondo è doloroso“.

