Napoli al bivio: contro l'Udinese è vietato sbagliare

Il Napoli non può più sbagliare. La corsa scudetto si è complicata e non ammette altri intoppi. E’ fondamentale l’appuntamento di domani sera contro l’Udinese: gli azzurri devono vincere e rimanere in scia della Juventus (che è adesso è a +6), altrimenti rischierebbero di vanificare lo scontro diretto contro i bianconeri allo Stadium di domenica sera. Sarri ovviamente è concentrato soltanto sulla sfida con i friulani: ha bisogno di ritrovare il suo Napoli, quello che fa la differenza in fase offensiva. La crisi del gol sta costando caro in questo momento del campionato.



La novità principale dovrebbe riguarda proprio il bomber polacco. A San Siro contro il Milan ha fallito il match point nel finale, ma resta l’attaccante più in forma. La maglia da titolare, dunque, è quasi una naturale conseguenza. Mertens dovrebbe rifiatare proprio in vista della Juventus. Il belga, tra l’altro, è anche diffidato e Sarri non vuole correre rischi.



Previste novità pure in difesa: Koulibaly è squalificato e dovrebbe essere sostituito da Chiriches, in ballottaggio con Tonelli. Rientra pure Mario Rui sulla fascia sinistra. Possibile anche un altro cambio in mediana: Allan non è al meglio e quindi prende corpo l’ipotesi Zielinski dal primo minuto.



Sono 23 i giocatori convocati da Sarri per la sfida con l’Udinese: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Tonelli, Chiriches, Hysaj, Maggio, Milic, Mario Rui, Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Machach, Zielinski, Leandrinho, Callejon, Mertens, Insigne, Milik, Ounas.



Il pubblico ci crede ancora e lo ribadirà domani sera con un grande entusiasmo. Saranno circa 40mila sugli spalti per il match con l’Udinese. E’ cominciata, intanto, pure la vendita per il settore ospiti dello Juventus Stadium: i circa 2milla biglietti saranno disponibili soltanto per i tifosi del Napoli, non residenti in Campania, e possessori di Tessera del Tifoso.

