Napoli, Albiol pronto ai saluti: c'è il Villarreal

L'esperto Raul Albiol si prepara a salutare Napoli per fare ritorno in Spagna, la sua terra d'origine. Secondo Mundo deportivo, il 'Sottomarino giallò è disposto a versare i 6 milioni della clausola rescissoria fissata dal club di Aurelio De Laurentiis per il cartellino del difensore. Albiol dovrebbe firmare un contratto per le prossime due stagioni con il Villarreal, dopo avere rischiato di seguire Maurizio Sarri, che è destinato ad allenare il Chelsea, al posto di Antonio Conte. Albiol viene considerato un rinforzo di primo livello per il Villarreal

© RIPRODUZIONE RISERVATA