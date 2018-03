Napoli, Albiol suona la carica: «Tutti noi perseguiamo il sogno scudetto»

di Redazione Sport

«Tutti perseguiamo lo stesso sogno, lo stesso che vuole realizzare l'intera città dopo 28 anni: vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo realizzare». Lo ha detto Raul Albiol in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. «Quando tutto il gruppo è così unito - ha aggiunto - l'obiettivo può essere raggiunto. Nove giornate possono sembrare poche, ma quando si tratta di vincere tutte le partite, si soffre e diventano tante». «Il nostro obiettivo - ha ricordato lo spagnolo - all'inizio della stagione era di arrivare a dieci giornate dalla fine con la possibilità di vincere il campionato. A questo punto della stagione negli anni passato la Juventus aveva già un bel vantaggio sulle altre, questa volta invece dipende anche da noi, e questo è importante. Con Sarri siamo migliorati tanto e in questa stagione abbiamo migliorato molto in difesa. Ora dobbiamo portare a casa un titolo, che si spera sia lo scudetto Sono rimasti nove turni e adesso si soffre molto di più, visto che tutte le squadre giocano per qualcosa: la salvezza, l'Europa». Albiol fa una 'classificà della potenza dei club italiani: «La Juve è storicamente ed economicamente la squadra più forte in Italia. Ha vinto più di 30 scudetti, gli ultimi sei consecutivamente, ha giocato nove finali di Champions League, due nelle ultime tre stagioni, e ogni estate investe 30-40 milioni di euro o anche di più. Dopo i bianconeri ci sono Milan e Inter, poi la Roma. Noi siamo la quinta forza ma possiamo competere, anche se non partiamo come favoriti. Volevamo concorrere con il club più potente d'Italia e lo stiamo facendo».

