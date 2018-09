Napoli, Allan: «Con la Fiorentina c'è voglia di rivincita»

di Redazione Sport

«In queste tre giornate ci sono state tante emozioni. Nell'ultima partita abbiamo sbagliato approccio, è mancata cattiveria. Queste due settimane sono servite per parlare e per non commettere più certi errori». Lo dice il centrocampista del Napoli, Allan, in merito al ko di due settimane fa contro la Sampdoria. Sabato al San Paolo arriva la Fiorentina che evoca agli azzurri brutti ricordi, una sconfitta a Firenze fece sfumare le possibilità di scudetto la scorsa primavera. «C'è chiaramente voglia di rivincita -sottolinea il 27enne brasiliano nel corso della conferenza stampa dello sponsor Hankook pneumatici-. Quella gara è difficile da dimenticare, venivamo dalla vittoria sul campo della Juve, era una gara che poteva valere lo scudetto ma alla fine non è andata bene. Simeone? Cerchiamo di seguire tutta la Fiorentina e prendere tre punti importanti». «Negli ultimi tre anni penso che ogni anno abbiamo migliorato qualcosa, lo scorso anno abbiamo sbagliato pochissimo. Questo poco che abbiamo sbagliato ci è costata l'intera stagione, sono errori che non dobbiamo più commettere, ogni partita è come una finale in questo campionato. Contro Milan o contro la Samp ci sono sempre tre punti in palio. Dobbiamo pensare di poter vincere sempre», conclude Allan.

