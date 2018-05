Napoli, Ancelotti è il nuovo allenatore: ecco l'ufficialità. Il Tweet

di Valerio Cassetta

Il secondo incontro tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis si è concluso alle 18.36. Dopo un’intera giornata negli uffici della Filmauro l’ex allentare del Bayern Monaco è pronto a sedersi sulla panchina del Napoli. In serata è arrivata anche l'ufficialità: l'allenatore ha firmato un contratto di tre anni da almeno 5 milioni di euro più bonus.



Il club partenopeo ha annunciato in un comunicato «di avere definito un accordo con l'allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019». Sul sito del club è stata anche pubblicata una foto della stretta di mano tra Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis che sancisce l'accordo, raggiunto nel pomeriggio a Roma presso la sede della Filmauro.





.@sscnapoli sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia #ForzaNapoliSempre



It will be a great pleasure to share our passion for the beautiful game. Thank you for the confidence. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/41TbD8gvOX — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 23 maggio 2018

Ancelotti verrà presentato dal club partenopeo non prima del primo giugno. Parlerà alla stampa il 9 luglio. All’incontro nel palazzo di Via Ventiquattro Maggio hanno partecipato anche i membri dello staff di Ancelotti, il figlio Davide, il preparatore Mauri, il nutrizionista Fulco e l’osservatore La Sala. Uscito dalla Filmauro a bordo di un Suv con i vetri oscurati insieme alla moglie, il futuro allenatore del Napoli si è messo in viaggio verso l'aeroporto di Fiumicino, da cui ha preso un aereo con destinazione Milano.

