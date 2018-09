Napoli, Ancelotti: «Turnover per motivare tutti. Basta rimonte: voglio un approccio diverso»

di Pasquale Tina

Il suo Napoli è a punteggio pieno, ma Carlo Ancelotti non guarda la classifica. «E’ ancora troppo presto. Concentriamoci soltanto sulla Sampdoria. Affrontiamo una squadra forte che proverà a metterci in difficoltà, ma sono convinto che disputeremo una grande prova». La ricetta di Ancelotti è semplice. «Stavolta vorrei un approccio diverso. Contro la Lazio eravamo timidi e col Milan ci è mancata intensità. Non possiamo sempre rimontare, è fondamentale partire bene a Marassi».



IL TURNOVER. Niente titolarissimi, Ancelotti farà qualche cambio di formazione. «Non lo faccio per demerito di qualcuno, ma devo tenere tutti i giocatori sulla corda. Ho un gruppo importante e quindi per me è facile scegliere con la formazione. Sono sereno». Le possibilità sono due: in mediana Diawara è favorito su Hamsik. «Hanno caratteristiche diverse, ma userò entrambi. Sono contenti di loro due». L’altra tentazione è Simone Verdi che finora non ha ancora debuttato in maglia azzurra. Torna a disposizione, invece, lo spagnolo Fabian Ruiz che si accomoderà in panchina. «Ho un gruppo importante e tutti devono sentirsi coinvolti, è la filosofia necessaria per vincere qualcosa di importante».



LA CHAMPIONS LEAGUE. «Juve e Roma hanno gironi più facili, noi e l’Inter più complicati. Mi auguro che si possano qualificare tutte e quattro. Sarebbe importante per il calcio italiano. Per quanto ci riguarda, non c’è niente di impossibile. Il Psg ci conosce e non credo abbia stappato lo champagne. Forse lo ha fatto il Liverpool dopo il 5-0 dell’amichevole estiva, ma noi ci giocheremo le nostre carte. La Stella Rossa? Vedrete che metterà in difficoltà tutti. Non è mai facile giocare a Belgrado».

