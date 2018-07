Napoli, Ancelotti: «Cavani? Solo voci». Salta l'acquisto di Sabaly

«Cavani? Sono voci che nascono in ogni mercato, ma io ho dei giocatori fantastici e ho la fortuna di allenarli, perciò i giocatori delle altre squadre non mi interessano». L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti allontana il possibile ritorno di Edinson Cavani. «Non ho ancora visto Mertens, ma in generale tutta la rosa che ho a disposizione è di qualità, competitiva, giovane, volitiva, con grande forza fisica», aggiunge Ancelotti nel corso della conferenza stampa alla conclusione del ritiro di Dimaro.



«Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è stato capace di costruire un club di gente capace, di giocatori bravi e giovani senza spendere follie», ha aggiunto il tecnico commentando la contestazione dei tifosi per il mancato arrivo di un grande colpo. «Con De Laurentiis parliamo poco di calcio - ha aggiunto – è una persona di cultura, mi piace molto parlare con lui di cinema. Anche sul mercato non ci sono le priorità mie o del presidente, c'è un gruppo con il ds che discute e prende decisioni. Dicevano che volevo giocatori top, invece mi piace il progetto di crescita di questa società che voglio aiutare a crescere nei prossimi anni».



«L'unico giocatore che ha cambiato posizione rispetto allo scorso anno è Hamsik che mi sta dando molte soddisfazioni, così come Insigne centravanti, ma lui deve stare nel posto dove sa giocare meglio», sono le prime indicazioni tecnico-tattiche di Ancelotti. «Io non impongo nulla, lui è felice in quella posizione - aggiunge il tecnico emiliano nel corso della conferenza stampa alla conclusione del ritiro di Dimaro -. Sembra che abbia giocato sempre lì, ci può dare qualità e ampiezza, cambi di gioco, verticalizzazioni. Hamsik non sarà il perno del centrocampo, perché abbiamo sei centrocampisti di ottimo livello e li utilizzeremo tutti. A fine anno non voglio avere alcuni giocatori sfiancati e altri demotivati».



SALTA L'ACQUISTO DI SABALY

Il Napoli non acquisterà il terzino Youssouf Sabaly. Secondo quanto riferito da Sky Sport non hanno dato esito positivo le visite mediche effettuate dal 25enne senegalese che non è del tutto guarito dai problemi al ginocchio e potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrebbe fuori per almeno 2-3 mesi. Il Napoli virerà su altri obiettivi.

