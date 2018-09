Napoli, Ancelotti: «Competitivi anche in Champions»

di Pasquale Tina

BELGRADO - “Vogliamo rendere felice la nostra gente”. In calce c’è la firma di Carlo Ancelotti alla vigilia del debutto in Champions League del Napoli contro la Stella Rossa. “Siamo carichi e dimostreremo il nostro valore. Il Napoli è competitivo e vuole confermarlo in un girone difficile. Ci sono Liverpool e Psg come avversari principali, ma non dimenticherei neanche la Stella Rossa”. Ancelotti ha ricordi positivi a Belgrado: “Ci sono stato due volte: nel 1988 con la famosa partita della nebbia e poi nel 2006 nel preliminare. E’ andata sempre bene. Se valesse il vecchio adagio, non c’è due senza tre, dovremmo star tranquilli”. Il compito, invece, non è scontato. Il Napoli è più forte, ma non deve sottovalutare i padroni di casa. “Da parte nostra c’è grande rispetto. Alla squadra devo dire poco. Non dobbiamo avere eccessiva preoccupazione, ma esprimere il nostro gioco. Come sta cambiando il Napoli? La mia squadra non deve avere una sola identità, per il resto non sto stravolgendo nulla”.



LA FORMAZIONE. Ancelotti dà poche indicazioni. “Insigne? Ha dimostrato di poter giocare ovunque. E’ reattivo e pronto al punto giusto. E’ uno di quelli che ha affrontato sabato la Fiorentina, quindi valuterò bene la sua condizione. Faceva molto caldo al San Paolo, qualcuno ha finito con i crampi, quindi sarà decisiva la rifinitura per decidere”. Tre cambi sembrano certi: Ospina rientrerà in porta, Albiol in difesa, Milik in attacco. Diawara, invece, si candida in mediana al posto di Hamsik, così come Verdi al posto di Callejon.



L’ESPERIENZA DI ANCELOTTI. “Ho vinto tre volte questa competizione. Forse al Real Madrid c’era la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo, con il Milan, invece, siamo partiti dai preliminari e quindi abbiamo fatto un passo alla volta. Sarà così anche per il Napoli. Ora vogliamo cominciare bene il girone”.



LA CARICA DI KOULIBALY. Ha parlato pure il difensore franco-senegalese. “Vogliamo qualificarci agli ottavi. Personalmente non mi fa paura niente. Affrontiamo una squadra forte in uno stadio mitico come il Maracanà, ma siamo concentrati e non deluderemo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA