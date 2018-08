Napoli, Ancelotti convoca 26 giocatori per la tournée europea

L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 26 giocatori per la tournée europea. Gli azzurri partono oggi per Dublino dove sabato 4 agosto affronteranno il Liverpool in amichevole, di seguito incontreranno il Borussia Dortmund a San Gallo martedì 7 agosto e infine il Wolfsburg in Germania sabato 11 agosto. Questo l'elenco. Portieri: Karnezis, Contini e Marfella; difensori: Albiol, Chiriches, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli, Luperto, Hysaj; centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski, Grassi, attaccanti: Callejon, Inglese, Insigne, Ounas, Verdi, Vinicius, Milik. Mertens raggiungerà il gruppo a San Gallo.

