Napoli, Ancelotti lascia la Filmauro: a breve l'ufficialità

di Valerio Cassetta

Il secondo incontro tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis si è concluso alle 18.36. Dopo un’intera giornata negli uffici della Filmauro l’ex allentare del Bayern Monaco è pronto a sedersi sulla panchina del Napoli. Il club azzurro avrebbe offerto a Carlo un biennale da almeno 5 milioni di euro più bonus con opzione per il terzo anno.



irmato il contratto, Ancelotti verrà annunciato dal club partenopeo non prima del primo giugno. All’incontro nel palazzo di Via Ventiquattro Maggio hanno partecipato anche i membri dello staff di Ancelotti, il figlio Davide, il preparatore Mauri, il nutrizionista Fulco e l’osservatore La Sala. Uscito dalla Filmauro a bordo di un Suv con i vetri oscurati insieme alla moglie, il futuro allenatore del Napoli si è messo in viaggio verso l'aeroporto di Fiumicino, da cui prenderà un treno con destinazione Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA