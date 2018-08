Ancelotti ritrova il Milan: «Lo scudetto? Al Napoli manca poco, spero di colmare questo gap»

di Pasquale Tina

NAPOLI - La serata è speciale e Carlo Ancelotti non fa nulla per nasconderlo. Domani debutterà al San Paolo e ritroverà il Milan che è un pezzo importante del suo cuore. “E’ un concentrato di emozioni. Voglio presentare bene il Napoli nel nostro stadio e l’avversario sarà il Milan. E’ sempre un piacere incontrare Rino Gattuso ma tutti quelli che hanno lavorato con me, come Leonardo e Maldini. Affrontiamo una squadra forte e quindi ci sono tutti i crismi di una gara interessante”.

OBIETTIVO SCUDETTO.

“Ci sono i sogni e le utopie. Rincorrere le seconde è azzardato, per i sogni invece è tutto diverso. L’anno scorso ci è mancato poco e spero di colmare io questo gap. Il Napoli è arrivato a quattro punti dalla Juventus e dobbiamo migliorare partita dopo partita con attenzione e determinazione. L’autostima è migliorata molto dopo la vittoria contro la Lazio e lo stesso sarà per la sfida con il Milan se facciamo bene”.

LA FORMAZIONE. “Non ho ancora deciso chi giocherà tra Karnezis e Ospina. Il primo ha fatto bene a Roma e ha dato fiducia al reparto, il secondo si sta allenando da poco con noi ma è un portiere esperto e ha tante partite di livello alle spalle. Milik o Mertens? Non c’è dualismo, possono giocare anche insieme. Senza Champions magari ci saranno meno rotazioni, ma poi ci sarà spazio per tutti. Il discorso riguarda pure Verdi. Fabian Ruiz, invece, non sarà a disposizione”.

LO SCETTICISMO SUL NAPOLI. “Probabilmente in molti si aspettavano un mercato diverso. Lo abbiamo condotto a fari spenti perché non avevamo la necessità di fare altro. Questa squadra è forte e mi auguro che tutti possano conoscere le nostre qualità. Ci siamo concentrati sul mantenere i giocatori che abbiamo”.

