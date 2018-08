Napoli, Ancelotti prepara la sfida contro il "suo' Milan". Dubbio in porta: Ospina o Karnezis

di Pasquale Tina

NAPOLI - Impossibile definirla una sfida come tutte le altre. Carlo Ancelotti debutterà al San Paolo contro il Milan che ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera sia da calciatore che da allenatore. “Ritroverò tanti vecchi amici”, ha detto subito dopo la vittoria contro la Lazio all’Olimpico per 2-1. In panchina c’è Rino Gattuso, poi ci sono Leonardo – che lo volle al Psg – e Paolo Maldini. L’amarcord, dunque, è scontato, ma durerà pochi minuti. Al calcio d’inizio l’obiettivo di Ancelotti è regalare la seconda vittoria consecutiva al suo Napoli che ha cominciato il campionato nel migliore dei modi. Ha impostato la lunga vigilia con la consueta tranquillità: la squadra si sta allenando al centro tecnico di Castel Volturno curando tutti i dettagli e oggi ha pranzato insieme proprio per cementare lo spirito di gruppo.

LA FORMAZIONE. Ancelotti è intenzionato a confermare l’ossatura che ha espugnato l’Olimpico contro la Lazio anche se Fabian Ruiz e Simone Verdi scalpitano. L’unico vero dubbio riguarda il portiere. David Ospina sta lavorando bene e ha avanzato la sua candidatura per una maglia da titolare. Il colombiano si è inserito subito e ha portato in dote personalità ed esperienza. Ancelotti non ha ancora deciso e potrebbe spuntarla ancora Karnezis in extremis: il greco ha dimostrato affidabilità nel match contro la Lazio e ha cancellato le polemiche del pre-campionato per gli errori commessi nelle amichevoli contro Liverpool e Wolfsburg. La scelta sarà fatta soltanto nelle prossime ore. Ancelotti deciderà in base alle sensazioni degli ultimi giorni. Il Napoli vuole continuare a stupire e non ha intenzione di fermarsi contro il Milan.

