Napoli, Ancelotti: «Regaliamo sempre il primo tempo»

Una sconfitta maturata soprattutto nel primo tempo quella subito a Genova dal Napoli. Un problema che Carlo Ancelotti ha già messo nel mirino. «È successo in tre partite, adesso si dovrà fare una valutazione attenta di questo - ha ammesso il tecnico del Napoli -. Una volta può succedere, due volte può passare, la terza no. Mi sembra esagerato che in tutte queste tre partite il primo tempo sia stato insufficiente». Ancelotti ha provato comunque a spiegare anche la prestazione dai due volti di questa sera. «Abbiamo avuto occasioni nella seconda parte che è stata completamente diversa dalla prima. La partita è stata condizionata troppo e anche il risultato, dal nostro atteggiamento nel primo tempo dove abbiamo regalato il primo gol, perso molti contrasti e molte seconde palle. La seconda parte - ha proseguito Ancelotti -è stata giocata. Abbiamo pressato e giocato con intensità, avendo anche delle opportunità. Non sempre si riesce a rimontare, questa volta ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti perché la prima parte è stata troppo negativa soprattutto dal punto di vista mentale».

