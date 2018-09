Napoli, Ancelotti riparte dopo la delusione Champions. L'obiettivo è superare la crisi del gol

di Pasquale Tina

NAPOLI Il Napoli riparte immediatamente dopo lo 0-0 con la Stella Rossa che è una mezza delusione. Gli azzurri non sono riusciti ad approfittare di una netta superiorità rispetto ai padroni di casa e quindi sicuramente la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League si è complicata considerando la concorrenza di Liverpool e Psg. Carlo Ancelotti non si arrende. “Tutto è ancora in discussione. Abbiamo dominato ma non siamo riusciti a segnare, ma adesso non facciamo drammi”.

IL PROBLEMA DEL GOL. L’allenatore dovrà lavorare per risolvere la crisi offensiva, vero problema in casa Napoli. Il bilancio non è per nulla positivo: una sola rete nelle ultime tre partite. Ancelotti sembra aver trovato la giusta compattezza con il nuovo assetto di gioco (il 4-4-2), ma la manovra non è brillante e il Napoli non è riuscito a fare la differenza a Belgrado nonostante un dominio netto. Sarà fondamentale ritrovare la verve di Milik e Mertens che non hanno entusiasmato in Champions. Il solo Insigne – che ha sfiorato il capolavoro al Marakana – da solo non basta.

VERSO TORINO. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio al centro tecnico di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Domenica c’è una sfida delicata allo stadio Grande Torino contro i granata dell’ex Walter Mazzarri. Il Napoli vuole sbloccarsi in trasferta e prenota una grande prestazione. Ancelotti dovrà valutare i cambi di formazione: si candidano Maksimovic, Hamsik e lo stesso Mertens che scalpita per una chance dal primo minuto. Il Napoli deve voltare pagina e proverà a farlo in fretta per blindare il secondo posto in campionato e candidarsi ufficialmente al ruolo di anti-Juventus.

