Febbre Napoli, bagno di folla per salutare la squadra in partenza per Firenze

di Pasquale Tina

L’entusiasmo dilagante ha addirittura cambiato il piano di viaggio del Napoli. Gli azzurri sarebbero dovuti partire per Firenze da Piazza Garibaldi che è stata invasa sin dalle 14.30 da tantissimi tifosi, diventati circa 5mila entro due ore. Da qui la decisione di utilizzare un piccolo escamotage: i giocatori sono saliti dal Frecciarossa da Gianturco e poi sono soltanto transitati dalla stazione centrale per salutare gli appassionati. E’ la giusta cartina di tornasole dell'entusiasmo degli appassionati in vista della sfida decisiva per la corsa scudetto. Il Napoli affronterà domani al Franchi l’ostacolo Fiorentina e Sarri ha chiesto la massima concentrazione in vista della gara coi viola senza pensare troppo al risultato di stasera della Juventus.



SI VA AVANTI COI TITOLARISSIMI

Il Napoli ha lavorato con grande concentrazione al centro tecnico di Castel Volturno. Maurizio Sarri ha alzato l’asticella fin da martedì e ha curato tutti i dettagli con grande attenzione. Nessun dubbio per quanto riguarda la formazione: toccherà a tutti i titolarissimi, gli stessi che hanno sbancato la Juventus allo Stadium. Mertens – a caccia del gol dal 3 marzo – guiderà il tridente con Callejon e Insigne. Milik resta un’arma da sfruttare in corso d’opera, così come Zielinski.



I CONVOCATI. Maurizio Sarri ha convocato 23 giocatori. Manca solo Ghoulam, per il resto tutta la rosa a disposizione per la trasferta del Franchi: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Tonelli, Chiriches, Koulibaly, Maggio, Milic, Mario Rui, Hysaj, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Machach, Zielinski, Callejon, Ounas, Insigne, Milik, Mertens.

© RIPRODUZIONE RISERVATA