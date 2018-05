Napoli, concluso l'incontro con Sarri: De Laurentiis alza l'offerta, ma il tecnico prende tempo

di Eleonora Trotta

È terminato il primo incontro tra Maurizio Sarri, Aurelio De Laurentiis e il ds Giuntoli. Un vertice, durato circa due ore, non ancora decisivo: il tecnico toscano - che alle 14:40 è rientrato a Castel Volturno per l’allenamento pomeridiano - ha ascoltato i programmi di De Laurentiis, rimandando alle prossime ore la sua comunicazione finale. L’ex Empoli è particolarmente stuzzicato da un’avventura in Premier, dove è seguito da Chelsea e Tottenham, in caso di addio di Pochettino. Ma il produttore cinematografico - come da programmi - ha rilanciato. Sulla scrivania c’è ora un’offerta da circa 4 milioni a stagione (si discute anche della possibilità di eliminare la clausola), accompagnata dalla doppia promessa: rafforzare la rosa con innesti mirati e quella di trattenere i big. Difficilmente tra questi figurerà, però, Jorginho: il centrocampista italo-brasiliano ha ormai una bozza di accordo con il Manchester City.



ARTETA

Restando in Inghilterra, l’Arsenal (in contatto ancora con Allegri) avrebbe scelto Mikel Arteta, attuale vice di Pep Guardiola e già giocatore di Wenger, come prossimo allenatore. Il parere di Arsène si è rivelato decisivo per indicare il suo erede, dopo 22 anni di gestione.

