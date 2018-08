Italia in multiproprietà. De Laurentiis sulle orme di Lotito: un altro club meglio della seconda squadra

di Alberto Abbate

De Laurentiis acquisisce il Bari e il Commissario Figc deve registrare un altro duro colpo alle seconde squadre (ieri la Corte d’Appello ha rimandato all’esame del Tribunale Federale il ricorso della Lega di B), una grande riforma annunciata in pompa magna e in difficoltà forse prima d’iniziare. Solo la Juve fa domanda per l’iscrizione della formazione B per lanciare i suoi giovani, De Laurentiis invece, come aveva fatto capire a maggio, segue l’esempio di Lotito e trova in Puglia la sua...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO