Napoli, De Laurentiis ha perso la pazienza: entro 48 ore vuole una risposta da Sarri. Ancelotti, Emery e Inzaghi le alternative

di Pasquale Tina

NAPOLI - L’ultimatum lo ha lanciato il presidente De Laurentiis domenica sera dopo il match con il Crotone. “Sarri? Il tempo è già scaduto”. Il numero uno del Napoli non ha gradito i tentennamenti del suo allenatore e ha fissato una deadline entro 48 ore: domani o al massimo mercoledì è attesa la risposta definitiva di Sarri che non è convinto di restare. “Vorrei avere la percezione di potermi ripetere”, ha spiegato. I dubbi riguardano soprattutto il progetto tecnico relativo alla prossima stagione. Ecco perché le parole sembrano quasi un addio. “Non mi dispiacerebbe un’esperienza all’estero”, ha spiegato. Lo Zenit San Pietroburgo, al momento, è l’unico club pronto a pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro, ma Sarri non è convinto. Gli piacerebbe, invece, mettersi in discussione al Chelsea che però non ha ancora preso decisioni ufficiali in merito al futuro di Antonio Conte. Il Napoli, però, non può aspettare troppo e De Laurentiis sta lavorando al sostituto con grande determinazione.

I POSSIBILI SCENARI. La tentazione più intrigante riguarda Carlo Ancelotti che è attualmente in Italia per l’addio al calcio di Andrea Pirlo. Oggi nessun incontro con De Laurentiis, ma un contatto potrebbe esserci nelle prossime ore per verificare la possibilità di un approdo di Carletto sulla panchina del Napoli. L’altra possibilità è quella di Unai Emery: De Laurentiis lo aveva già incontrato nel 2015 dopo l’addio di Benitez e non esclude di tornare alla carica per garantire al suo Napoli un allenatore di caratura internazionale. Il patron azzurro, a dire il vero, non disdegna neanche il mercato di serie A. L’ipotesi Marco Giampaolo resta sempre in piedi, ma il Napoli sta verificando pure l’evolversi del rapporto tra Simone Inzaghi e la Lazio: in caso di qualche crepa, De Laurentiis è pronto ad approfittarne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA