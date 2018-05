Napoli, De Laurentiis: «Sarri? Mi auguro che resti, il produttore è più importante del regista»

«Sarri l'ho scelto io, contro il parere di tutti, i tifosi mi misero i manifesti chiamandomi cretino. Qui ha fatto bene, mi auguro resti, ma anche a lui questi 3 anni gli sono stati utili per fare un salto di qualità sull'esperienza». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando del futuro del tecnico azzurro Maurizio Sarri. «Ho un appuntamento la settimana prossima con lui - ha spiegato De Laurentiis - ora deve preparare la partita fuori casa. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana. Ma non preoccupatevi, sono sereno».



Produttore e regista. «Le cose importanti le decide la società,non gli altri. Se un produttore fa davvero il produttore è più importante del regista, ci sono registi importanti che hanno voluto fare di testa loro e hanno fatto flop». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando del suo rapporto con l'allenatore azzurro Maurizio Sarri. De Laurentiis ha spiegato che «Il Napoli con me è da 9 anni in Europa - ha detto - e non è vero che gli allenatori se ne siano andati perché non andavano d'accordo con me. Mazzarri - prosegue De Laurentiis - doveva rimanere due anni ed io l'ho trattenuto per quattro anni. Benitez aveva un contratto per solo una stagione e io ho esercitato l'opzione. E con loro siamo arrivati anche secondi e siamo stati ai vertici, perché tutte le pedine sono importanti».



Il Var. «La distanza dalla Juventus è di 6 punti, mantenendola anche all'ultima giornata, se ci sono stati rubati 8 punti devo dichiarare che lo scudetto era del Napoli e ce l'hanno levato. Non applicando il Var e con qualche discutibile comportamento arbitrale. Ce li hanno tolti o no i punti? O non si dice per paura? Il problema dell'Italia è anche il silenzio. Vediamo se vinciamo domenica e poi anche l'ultima partita - ha aggiunto De Laurentiis - in quel caso potremo dire: ce l'avevamo o no 8 punti in più? E diremo 'strunz', come si dice a Napoli, a chi ha creato questo casino, in modo che l'anno prossimo non sarà più 'strunz'»



Seconde squadre. «Le seconde squadre? A me non sta bene una squadra in serie C, ma una seconda squadra dove possono giocare pure gli esuberi della prima. Ma un conto è farli giocare in serie B, un altro in serie C, che è meno allenante e pure mortificante, lì si gioca a calci, si rischiano infortuni. Alla fine - ha detto De Laurentiis - decideranno per un qualcosa che non accontenterà tutti. Ognuno ha le sue esigenze. Si parla tanto ma ma c'è un disegno organizzativo? Si vuole copiare la Spagna? O parliamo per aprire bocca come è accaduto nei giorni scorsi? Chi parla istituzionalmente non è uno che sta all'interno del lavoro dei club, è solo un fatto politico, si parla di qualcosa così a caso. Il problema è capire cosa sarà la federazione, temo per il calcio italiano. Azzerare significa azzerare tutto, ricominciare da zero e la Serie A potrebbe anche uscire dalla federazione se non fosse convinta del cambiamento. Gli arbitri? Ho già detto altre volte che gli arbitri non devono stare nella Federcalcio con un'attitudine politica. Gli arbitri devono dipendere dalla Lega Calcio, devono essere pagati profumatamente, e bisogna prendere anche tra gli arbtri stranieri, chi sbaglia più di 3 volte, va a casa. Solo così si può migliorare»



Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 10 al 30 luglio. Lo ha annunciato il club in una conferenza stampa. «È l'ottavo anno - ha spiegato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - che andiamo in Trentino, c'è un'amicizia consolidata che ci auguriamo vada avanti e dal prossimo ottobre potremo trattare per un nuovo accordo per i prossimi cinque anni». De Laurentiis ha spiegato anche che per il futuro c'è un progetto che riguarda la Cina: «Abbiamo un piede - ha detto - anche in Cina, dove ci stanno costruendo un albergo a 12 piani e cinque stelle e uno stadio da 12.000 posti. Se ci dovesse essere in futuro possibilità inizieremo il ritiro in Cina e poi ci sposteremo in Trentino. Perché prima dell'inizio della stagione devi recuperare i cicli dei giocatori, i soldi sono importanti ma lo sport ne risente. Noi ragioniamo da industriali ma rimanere in Europa resta fondamentale». De Laurentiis ha ricordato anche, parlando del precampionato, che «il 4 agosto a Dublino - ha detto - abbiamo una prima partita importante, contro il Liverpool finalista di Champions League».

