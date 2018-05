Napoli, De Laurentiis: «Stadio? Non posso fare la figura del pezzente»

di Redazione Sport

«Non posso fare la figura del pezzente in Europa». Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Calcio Napoli, intervenuto oggi al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, parlando dello Stadio San Paolo. «Quando il Manchester City o il Real Madrid vengono qui posso fare per loro una cena da sogno - ha affermato - ma è un pò di fumo negli occhi e non basta». «Siccome i soldi sono messi a disposizione dalla Regione - ha aggiunto - io sono andato da Vincenzo De Luca per dirgli 'capiamo cosa fare perché non posso fare figura pezzente in Europà». De Laurentiis ha definito «inapplicabile» la legge sugli stadi: «l'ha fatta Nardella, che ora è sindaco di Firenze, e non porterà »nessun stadio alla riqualificazione«. »Se dovessi fare uno stadio con quella legge - ha concluso - mi rifiuterei«.



De Laurentiis, comunque, dopo avere confermato di essere disponibile «a mettere a posto il San Paolo» ha espresso dubbi sui lavori da realizzare nella struttura di Fuorigrotta in vista delle Universiadi 2019. «La pista di atletica - ha detto - facciamola altrove. Ho chiamato il commissario (delle Universiadi 2019,ndr) Latella per dirle che si è messa in un mare di guai; ho chiamato Cantone per i ritardi accumulati. Come si spendono 270 milioni in pochi mesi? Il Codice degli appalti, già di suo, allunga i tempi. Vogliono aprire i cantieri mentre giochiamo la Champions? - ha aggiunto - Io mi sono andato a lamentare da De Luca che ha chiesto una nuova riunione del Comitato con il Comune, Latella e al quale sarò presente anch'io». De Laurentiis, parlando con i cronisti, si è lamentato dell'accordo con il Comune di Napoli relativo all'affitto del San Paolo: «il Consiglio comunale non ha accettato e io devo dare 400mila euro in più». «Hanno chiesto parere al Coni e l'affitto del San Paolo è tra i 450 e i 550 mila euro all'anno - ha concluso De Laurentiis - e io dovrei pagare 1 milione e 650 mila euro?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA