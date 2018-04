Tutta Napoli con il Napoli: delirio ultrà alla stazione centrale

di Gennaro Arpaia

Bandiere, cori, striscioni. Tutto rimandato. Stavolta il Napoli evita il bagno di folla della Stazione Centrale, dribbla i suoi stessi tifosi e sale sul treno che porterà gl azzurri a Firenze. Domani al Franchi il match contro la Fiorentina, una sfida che può tenere aperta la corsa allo scudetto al di là di quanto accadrà stasera a Milano tra Inter e Juventus.



I tifosi azzurri si erano dati appuntamento a piazza Garibaldi già ad ora di pranzo. 2-3 mila i supporterà corsi in stazione, pronti ad intonare cori e ad attendere l’arrivo del bus. Arrivo che però non ci sarà: il Napoli lascia Castel Volturno dopo le 15 ma va dritto in treno, evitando la folla come invece aveva fatto la scorsa settimana, prima e dopo la trasferta di Torino contro la Juventus.



Il tifo napoletano non si fa vincere. Tantissimi i sostenitori che restano nei pressi del binario 23, quello indicato inizialmente per la partenza. Tanti i cori in supporto degli azzurri, ma restano ammainati gli striscioni pronti a vedere la luce con l’arrivo della squadra. Alle 16, il Napoli si mostra in treno sui social, serpeggia un po’ di delusione ma resta viva la voglia di partecipare al momento azzurro: in tanti domattina saluteranno la città alla volta di Firenze, per seguire la squadra in una trasferta delicata. Poi l’arrivo azzurro alla stazione, ma solo in treno: Reina e Insigne si mostrano ad una piccolissima delegazione che riesce ad abbracciare virtualmente gli azzurri prima di lasciar andare il treno verso Firenze. La speranza ora, per tutti i tifosi, è potersi rivedere nella tarda serata di domenica per festeggiare ancora insieme, come era successo sette giorni prima. Con un nuovo sorriso e rinnovata speranza.

