Napoli, diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti: «Ora pensiamo alla Fiorentina»

di Pasquale Tina

NAPOLI - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all’alba. Diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra all’aeroporto di Capodichino. E poco importa che il rientro sia slittato di quasi 2 ore (la squadra è atterrata alle 2,49), gli appassionati hanno voluto tributare agli azzurri un grande riconoscimento per il successo allo Stadium che ha riaperto il campionato: adesso il Napoli insegue a -1 e dovrà ottenere il massimo per tentare il sorpasso ai danni dei bianconeri nelle ultime quattro partite. Striscioni, fumogeni e il coro che è diventato un ritornello. “Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”. Hamsik e Callejon hanno esultato assieme alla gente. “Che accoglienza”. Poi tutti a casa a riposare.

DOMANI LA RIPRESA A CASTEL VOLTURNO. Maurizio Sarri avrà un compito importante a partire da domani pomeriggio e lo ha detto subito dopo l’1-0 targato Koulibaly: “Abbiamo fatto un grande regalo al nostro popolo che sente questa sfida in maniera particolare, ma la Juventus è ancora avanti ed è padrona del suo destino. Noi dobbiamo pensare alla trasferta con la Fiorentina che è molto insidiosa”. Testa bassa, dunque, e grande concentrazione in vista del rush finale. “Noi dobbiamo restare sereni e vivere la nostra normalità al centro tecnico”, ha chiuso l’allenatore che si gode una squadra ritrovata soprattutto nel morale. Il trionfo dello Stadium è arrivato grazie ad un atteggiamento mai rinunciatario. Il Napoli ha capito le difficoltà della Juve e ha aumentato il ritmo proprio nel finale, suggellato dal colpo di testa di Koulibaly perché i gol su calcio piazzato – sono 13 – rappresentano un’arma di una squadra che ha imparato a vincere nel finale. Ora il Napoli non vuole più fermarsi. I tifosi sognano lo scudetto, il gruppo resta concentrato sull'obiettivo.

