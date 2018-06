Napoli e Sarri a nervi tesi

di Eleonora Trotta

È sempre più teso il rapporto tra Maurizio Sarri e il Napoli. Senza il pagamento della clausola (scaduta lo scorso 31 maggio) da parte del Chelsea, si profilano diversi scenari. Ma prima di spostare tutto sul piano del confronto legale, l'entourage del tecnico riproporrà le due soluzioni vagliate anche in queste settimane. Quali? Liberare l'allenatore toscano sotto contratto fino al 2020 versando un conguaglio o inserire nella trattativa sull'asse Londra-Napoli il cartellino di un calciatore. Gli agenti del 59enne lavorano su più tavoli, consapevoli, però, dei tempi stretti. Infatti, il patron Abramovich, che ha un accordo di due anni con l'ex Empoli, ha lanciato un ultimatum: la situazione deve risolversi in un senso o nell'altro entro una settimana. Non un giorno in più. Le piste alternative dei Blues, Blanc e Luis Enrique restano pertanto ancora attuali. Smentite invece l'ipotesi del Sun: la bocciatura del manager ex Napoli per le accuse di omofobia nel 2016.

