Napoli, Fabian Ruiz entra dal retro a Villa Stuart, la delusione dei tifosi

di Valerio Cassetta

È arrivato a Roma per le visite mediche a bordo di un pulmino con i vetri oscurati, Fabian Ruiz. Il nuovo acquisto del Napoli era atteso da una decina di tifosi, bambini compresi, all’entrata della clinica Villa Stuart, che però sono rimasti con l’amaro in bocca. Il Napoli ha deciso di fare entrare il centrocampista classe ‘93 dal retro della strutta, nascondendolo a giornalisti e tifosi che invano hanno tentato di avvicinarlo. L’entusiasmo per l’arrivo del mediano proveniente dal Betis Siviglia per circa 30 milioni ha lasciato il posto alla delusione di chi, pur di farsi un selfie con il suo beniamino, aveva preso un giorno di ferie. Insomma, non è bastato ai tifosi del Napoli aver sfidato il caldo di luglio e aver sacrificato il proprio tempo libero per vedere almeno da vicino Fabian Ruiz. In clinica controlli al ginocchio destro anche per Fauzi Ghoulam dopo i problemi al ginocchio della passate stagione.

