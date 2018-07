Napoli, Fabian Ruiz: «Sono felice, mi trovo in un posto fantastico»

Sono le facce giovani di Fabian Ruiz e Alex Meret a rappresentare il nuovo Napoli, di questa stagione e del futuro. Il club partenopeo ha ufficializzato i due nuovi titolari che confermano la linea verde del club ma alzano l'asticella, visto che si tratta di due dei giovani più richiesti d'Europa. Dopo il tour delle visite mediche, il club ha ufficializzato i due acquisti: entrambi hanno firmato un contratto quinquennale, fino al 2023. E a loro si aggiungerà a breve Orestis Karnezis, il portiere polacco 32nne che farà da «chioccia» a Meret e che oggi ha svolto le visite mediche a Roma. Un triplo colpo ma anche un investimento importante. Per prendere Ruiz il Napoli ha pagato per intero la clausola da trenta milioni di euro, evitando anche che si concretizzasse l'interesse di altri club spagnoli, tra cui il Real Madrid. Ruiz conosce già la città, perché ci è stato in vacanza come tappa di una crociera di due settimane fa ed ha anche mandato un messaggio ai tifosi: «Sono contento di aver firmato con il Napoli che già conoscevo, ho visitato la città ed è un posto fantastico. Spero di poter aiutare al massimo la squadra, forza Napoli sempre», ha detto in un video sul Twitter del Napoli dopo la firma sul contratto da 2,5 milioni a stagione, che non ha clausola rescissoria. Meret ha invece firmato a 1,5 milioni l'anno mentre il Napoli versa all'Udinese 27 milioni di euro, in un pacchetto che comprende anche Karnezis. Reinvestiti subito, prima ancora di percepirli, i 55 milioni che il Napoli incasserà dal Manchester City, che prenderà Jorginho nelle prossime ore. Ma il mercato del Napoli non si ferma. Il sogno è ancora quello di prendere un grande bomber e l'entusiasmo dei tifosi oggi è stato rinfocolato dalle parole del padre del campione uruguayano, Luis Cavani: «L'unico club in cui Cavani è stato veramente felice è stato il Napoli» ha detto a Fox Sports. Sogni estivi, ma intanto Ancelotti si trova per le mani tre solide realtà, oltre a Simone Verdi. Non solo buone notizie però nella giornata azzurra. Faouzi Ghoulam, infatti, salterà tutto il ritiro precampionato he parte il 10 luglio, come ha spiegato oggi il medico del club Alfonso De Nicola: «L'operazione di Ghoulam era programmata, volevamo effettuarla prima delle vacanze ma poi, insieme al ragazzo, abbiamo cambiato idea e deciso di anticipare il suo ritorno e operarlo ora. È stato rimosso il filo inserito nella rotula, per il recupero vogliamo essere cauti e farlo rientrare al 100%. Tempi? Dovremo aspettare intorno a un mese per farlo tornare a lavorare bene sul campo, fino ad allora farà riabilitazione. Rifaremo una visita di controllo tra circa 4 settimane e il professor Mariani ci darà l'ok per farlo allenare liberamente».(ANSA).

