Insigne incanta. Decisivo l'ingresso di Milik

di Pasquale Tina

Karnezis 6 - Smanaccia oltre la traversa il tiro di Eysseric e non è poco.

Hysaj 6 - Se la cava spesso con mestiere, anche se più volte va in difficoltà.

Maksimovic 6 - Prima da titolare per lui, tiene il campo senza troppi problemi.

Koulibaly 6,5 - Un gigante della retroguardia, dalle sue parti non si passa.

Rui 6 - Si fa apprezzare anche in attacco, proponendosi e liberando Zielinski.

Callejon 6 - Sfiora il gol nel primo tempo, poi cala col passare dei minuti.

Allan 6,5 - Solito guerriero, la spunta prima con Gerson, poi con Dabo.

Hamsik 6 - Chiude la gara con i crampi, ma anche con la consapevolezza di aver giocato una buona gara.

Zielinski 6,5 - Viaggia a corrente alternata e gli manca la precisione nelle conclusioni, ma è preziosissimo.

Insigne 7 - Ha il merito più grande, quello di riuscire a risolvere una partita spinosa.

Mertens 5,5 - Non riesce ad accendersi e lascia il campo una decina di minuti dopo l'intervallo.

Milik 6,5 - Entra e offre a Insigne il pallone della vittoria, poi per poco non si ripete con Zielinski.

Ounas 6 - Ancelotti gli dà fiducia e lui la ripaga blindando il pallone nel sofferto finale.

Rog n.g. - Entra per far mucchio in mezzo al campo, missione compiuta.



Dragowski 6 - Quasi inoperoso fino al 79', quelli del Napoli tirano sempre fuori. Ottimo nel finale su Zielinski.

Milenkovic 6 - Si addormenta nel primo tempo su Mertens, si riscatta nel corso della gara.

Pezzella 5,5 - Benino nel primo tempo, maluccio nella ripresa quando gli azzurri si rendono pericolosi.

Vitor Hugo 5,5 - Il dinamismo di Insigne gli crea qualche difficoltà e non riesce sempre a metterci una pezza.

Biraghi 6 - Meglio in fase difensiva che di spinta, come del resto gran parte dei suoi compagni.

Benassi 6 - Prova di sostanza in mezzo al campo, Pioli poi lo sostituisce per provare a recuperare.

Veretout 6 - Gran primo tempo, poi cala un po' e lascia il campo per Edimilson.

Gerson 5,5 - Fa a sportellate con Allan e alla lunga perde il duello.

Chiesa 5 - Brutta copia del giocatore ammirato negli ultimi minuti di Italia-Polonia.

Simeone 5 - Gli arrivano pochi palloni e non riesce a combinare granché.

Eysseric 5,5 - Suo l'unico tiro in porta della Fiorentina: poi poco altro.

Dabo 5,5 - Non entra bene in partita, il Napoli continua a controllare il centrocampo.

Edimilson 6 - Dà il suo contributo nell'ultima mezz'ora, non basta a evitare il ko.

Pjaca n.g. - Una decina di minuti per lui, non incide.

