Napoli, Guardiola stregato da Jorginho: in arrivo l'offerta da 50 milioni

di Eleonora Trotta

Pep Guardiola stregato da Jorginho. Dopo i sondaggi e i colloqui dei mesi scorsi, è in arrivo l'offerta del City da 50 milioni per il Napoli. Contestualmente verrà presentata una proposta contrattuale al centrocampista, vicina ai 4,5 milioni a stagione: il triplo rispetto allo stipendio percepito in Campania (scadenza 2020). La trattativa per il rinnovo con gli azzurri resta così in stand-by. Anche perché De Laurentiis è fermo all'offerta da circa 2,7 milioni fino al 2022 e, con la conseguente mossa Torreira (l'uruguaiano della Sampdoria è stato da tempo bloccato), ha fatto capire di essere disposto a rinunciare al 26enne, a determinate condizioni. I 50 milioni di euro sono sicuramente una buona base di partenza. Ma il patron del Napoli è un osso duro quando si tratta di vendere i gioielli azzurri: pertanto, potrebbe chiederne 60, con la speranza di accendere un'asta pure con Liverpool, Arsenal e United.



Nei giorni scorsi i manager del classe '91 sono stati a Manchester. Un blitz dal duplice significato: seguire dal vivo l'italo-brasiliano impegnato con la Nazionale di Di Biagio e verificare sul posto il corteggiamento dei Citizens. I riscontri sono stati totali. Guardiola punta forte su Jorginho, già apprezzato in occasione del confronto con il Napoli in Champions League.

