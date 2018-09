Napoli, Hamsik: «Ancelotti mi ha chiamato e mandato in panchina»

di Redazione Sport

L'esclusione dal match contro la Sampdoria di domenica «è stata una decisione del tecnico Ancelotti. Prima della partita mi hai chiamato e mi ha detto che avrebbe apportato alcune modifiche alla formazione e mi sono trovato in panchina». Lo afferma il centrocamipsta del Napoli Marek Hamsik in un post sul suo sito web. Hamsik, che è in ritiro con la nazionale slovacca per le sfide contro Danimarca e Ucraina, ha commentato anche il ko di Genova: «È stata la nostra prima sconfitta - ha detto - ma sappiamo che non è sempre possibile rimontare le partite, ci eravamo già riusciti due volte, ora abbiamo fallito. Dobbiamo migliorare l'approccio alla partita»

