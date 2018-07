Napoli, i test contro Chievo, Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg in diretta su TimVision

Le amichevoli del Napoli saranno trasmesse in diretta su TimVision, la piattaforma streaming di Tim, che ha raggiunto in proposito l'intesa con la società azzurra. Si parte domenica 29 luglio con l'incontro Napoli - Chievo, in diretta alle 21, disponibile nella sezione Sport per tutti i clienti abbonati a TimVision. Si prosegue con i big match disponibili in modalità pay per view: sabato 4 agosto Liverpool - Napoli, martedì 7 agosto Napoli - Borussia Dortmund e infine la sfida Wolfsburg - Napoli che sarà giocata sabato 11 agosto. Le amichevoli saranno commentate da Carlo Alvino. Con TimVision la diretta delle partite oltre che su smartphone e tablet in mobilità senza consumare Giga (per i clienti TIM), sarà anche sulla TV di casa e smart TV compatibili. Ciascun evento verrà proposto a 3,99 Euro da smarthphone e tablet, e a 9,99 Euro da TV con il decoder TIM BOX o da smart TV. L'acquisto delle gare è disponibile per tutti i clienti registrati su App TimVision o sul sito timvision.it. I clienti TIM potranno scegliere diverse modalità di pagamento: con il credito residuo (per i clienti mobili) o direttamente in bolletta (per i clienti fissi). In alternativa è consentito a tutti l'acquisto tramite carta di credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA