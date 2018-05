Napoli, incontro con Sarri: De Laurentiis alza l'offerta. Panchina Arsenal, c’è Arteta

di Eleonora Trotta

Napoli, è arrivato il giorno che i tifosi azzurri aspettano da mesi: quello del vertice decisivo tra Maurizio Sarri e De Laurentiis. Entro le prossime ore, il tecnico toscano, che ha lasciato Castelvolturno in compagnia del ds Giuntoli, ufficializzerà la propria decisione. Comunicherà se è disposto a rinnovare il contratto con gli azzurri o se il Chelsea (che ha visto segretamente a Londra) è pronto in questi giorni a pagare la clausola da 8 milioni di euro per liberarlo. Come è noto, l’ex Empoli è particolarmente stuzzicato da un’avventura in Premier, dove lo segue anche il Tottehnam, in caso di addio di Pochettino. Ma il produttore cinematografico è intenzionato a rilanciare pur di trattenerlo. Così sulla scrivania ci sarà un’offerta da circa 4 milioni a stagione, accompagnata dalla doppia promessa: rafforzare la rosa con innesti mirati e quella di trattenere i big. Difficilmente tra questi figurerà, però, Jorginho: il centrocampista italo-brasiliano ha ormai una bozza di accordo con il Manchester City.



ARTETA

Restando in Inghilterra, l’Arsenal ha scelto Mikel Arteta, attuale vice di Pep Guardiola e già giocatore di Wenger, come prossimo allenatore. Il parere di Arsène si è rivelato decisivo per indicare il suo erede, dopo 22 anni di gestione.

