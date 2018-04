Napoli, Insigne: «Ora a Torino mettendoci grinta e cuore»

di Redazione Sport

«Questa vittoria ci voleva, siamo a meno 4 dalla Juvents e ora dobbiamo andare a Torino con la testa giusta. Contro la Juventus saremo 11 contro 11, oggi abbiamo dato un grande segnale di avere frinta e cuore, dobbiamo metterla in campo anche domenica». Lo ha detto a Sky Lorenzo Insigne al termine del successo del Napoli contro l'Udinese che ha permesso agli azzurri di avvicinarsi ai bianconeri. Insigne, autore del bellissimo gol del momentaneo 1-1, ha detto: «Ora godiamoci questa vittoria e da domani pensiamo a domenica. Sarà una partita fondamentale in chiave scudetto». Sulla gara con l'Udinese vinta in rimonta, Insigne spiega: «A volte si vince anche non giocando benissimo e questo significa avere cuore. Anche quando non siamo al 100%, e dopo un anno capita qualche gara sotto tono, l'importante è metterci cuore».

